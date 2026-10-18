Interia：米兰抗议活动中至少24人受伤

在意大利米兰，反对高生活成本的抗议活动升级为年轻人与警方之间的冲突。至少4名执法人员和20名抗议参与者受伤，另有50多名年轻人被拘留。据Interia报道，该消息援引意大利安莎通讯社和《晚邮报》。

大教堂广场的冲突

据安莎通讯社报道，米兰的一场和平集会升级为大教堂广场的骚乱。该通讯社称，数百名身穿黑衣的非常年轻的人向警方投掷爆竹、路障和瓶子。冲突期间还使用了石块。

警方使用了高压水炮和催泪瓦斯。《晚邮报》报道称，共约500人参与了米兰的骚乱。根据现有信息，被拘留者中一半是未成年人。

安莎通讯社援引警方消息指出，来自郊区、米兰外围地区及其他省份的年轻人不断来到市中心。该通讯社称，他们以缺乏统一协调的小团体形式行动，随后控制了反对食品和燃料高价的主要示威活动。

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当局的反应及其他城市的事件

意大利总理焦尔吉娅·梅洛尼表示，示威是公民的权利，但纵火和破坏城市并非这种权利。她还呼吁反对派明确谴责暴力。

米兰市长朱塞佩·萨拉表示，抗议的原因可以理解，但针对执法人员的暴力以及城市中的严重破坏无法得到辩解。

抗议者与警方之间的冲突还发生在都灵、博洛尼亚和贝加莫。在博洛尼亚火车站附近，一群蒙面的青少年脱离了游行队伍，开始向安全部队投掷烟雾弹、玻璃瓶、路障和石块。据媒体报道，在都灵，位于新门火车站的Feltrinelli书店遭到袭击。

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