约旦称从以色列流入的毒品走私增加——半岛电视台

约旦内政部长马赞·法拉亚表示，利用四旋翼无人机和充氦气球从以色列向约旦走私毒品的活动正在增加。他向半岛电视台透露了这一消息。

据他称，今年以来，该国已记录15,342起涉毒案件。其中约28%涉及贩卖毒品，另外72%涉及吸毒。部长指出，约旦部队仍在打击走私活动，但走私者正在采用日益复杂的方法。

边境无人机

2026年上半年，在与以色列接壤的约旦西南部边境地区，记录了17起与无人机有关的拦截行动。同一时期，约旦部队在不同边境登记了231起走私和非法入境企图，并击落56架无人机。

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据以色列媒体报道，部分行动可能涉及在以色列南部内盖夫沙漠活动的团体。半岛电视台报道称，约旦安全部队还指责以色列军队未充分重视针对约旦方向的走私问题。

路线与技术

约旦参议院成员、退役少将阿马尔·库达表示，有组织网络与约旦、埃及西奈半岛和内盖夫的团体存在联系。他称，走私者利用经由西奈、内盖夫和瓦迪阿拉巴的路线，以及能够运载约50公斤毒品的无人机和配备GPS设备的气球。

走私的物品尤其包括大麻脂、甲基苯丙胺和安非他明。库达称，其中一部分在约旦出售，其余则被转运至其他地区市场。与此同时，没有证据表明，在约旦出现过此前关于埃及边境所报道的以色列军人与走私者可能合作事件的重演。

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