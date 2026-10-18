В Милане, Италия, протесты против высокой стоимости жизни переросли в столкновения молодых людей с полицией. По меньшей мере четверо правоохранителей и 20 участников протеста получили ранения, а более 50 молодых людей были задержаны. Об этом сообщает Interia со ссылкой на итальянское агентство ANSA и газету Corriere della Sera.

Столкновения на площади Дуомо

По данным ANSA, мирная акция в Милане переросла в беспорядки на площади Дуомо. Агентство сообщило, что сотни очень молодых людей, одетых в черное, бросали в сторону полиции петарды, барьеры и бутылки. Во время столкновений также использовались камни.

Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Как сообщила Corriere della Sera, в беспорядках в Милане в общей сложности участвовали около 500 человек. По имеющейся информации, половина задержанных являются несовершеннолетними.

ANSA со ссылкой на полицию отметило, что в центральную часть города прибывали молодые люди из пригородов, окраин Милана и других провинций. По данным агентства, они действовали небольшими группами без единой координации, а затем взяли под контроль основную демонстрацию против высоких цен на продукты питания и топливо.

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Реакция властей и инциденты в других городах

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что демонстрации являются правом граждан, однако поджоги и разрушение городов таким правом не являются. Она также призвала оппозицию однозначно осудить насилие.

Мэр Милана Джузеппе Сала заявил, что причины протеста были понятны, но насилие в отношении правоохранителей и значительные разрушения в городе нельзя оправдать.

Столкновения между протестующими и полицией также произошли в Турине, Болонье и Бергамо. В Болонье возле железнодорожного вокзала группа замаскированных подростков отделилась от шествия и начала бросать в силовиков дымовые шашки, стеклянные бутылки, барьеры и камни. В Турине, по сообщениям СМИ, была атакована книжная лавка Feltrinelli на вокзале Порта-Нуова.

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