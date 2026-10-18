Przedstawiciele Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) i Sojuszu Państw Sahelu (AES) 17 października odbyli w Dakarze w Senegalu pierwszą formalną sesję negocjacyjną po wystąpieniu Mali, Burkina Faso i Nigru z regionalnego bloku. Strony uzgodniły utworzenie wspólnych tematycznych grup roboczych, które mają przygotować ramową umowę o współpracy, informuje The Rio Times.

Ustalenia w Dakarze

Po dialogu ministerialnym delegacje podpisały wspólny ośmiopunktowy komunikat. Wskazano w nim, że przyszłe relacje powinny opierać się na dobrosąsiedztwie, poszanowaniu suwerenności, godności i dobrobytu ludności Afryki Zachodniej.

Grupy robocze będą prowadzić konsultacje techniczne, a ich wyniki zostaną przekazane ministrom przed kolejną sesją. Termin i miejsce nowego spotkania ministerialnego strony ustalą w drodze konsultacji dyplomatycznych. Według RFI grupy tematyczne zajmą się kwestiami swobodnego przepływu osób i towarów, handlu oraz walki z terroryzmem.

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Uczestnicy negocjacji

Delegacji ECOWAS przewodniczył minister integracji afrykańskiej i spraw zagranicznych Senegalu Cheikh Niang, który przewodniczy również Radzie Ministrów organizacji. Ze strony AES rozmowom przewodniczył minister spraw zagranicznych Burkina Faso Karamoko Jean-Marie Traoré, przewodniczący ministerialnego komitetu sterującego konfederacji.

W skład komitetu AES wchodzą również minister spraw zagranicznych Mali Abdoulaye Diop i szef MSZ Nigru Bakary Yaou Sangaré. Strony przedstawiły dialog jako proces tworzenia nowego mechanizmu współpracy, a nie jako negocjacje dotyczące powrotu trzech państw do ECOWAS. Mali, Burkina Faso i Niger oficjalnie zakończyły członkostwo w organizacji 29 stycznia 2025 roku.

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