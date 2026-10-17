Rząd Wielkiej Brytanii rozważa zmiany w systemie finansowania praktyk zawodowych w Anglii, zgodnie z którymi pracodawcy mogliby zostać zobowiązani do częściowego opłacania szkolenia pracowników powyżej 25. roku życia. Jak informuje The Guardian, celem inicjatywy jest zachęcenie firm do częstszego przyjmowania młodych ludzi na szkolenia.

Nowe zasady współfinansowania

Zgodnie z proponowanym modelem środki z opłaty na rzecz rozwoju i umiejętności pokrywałyby kwalifikowane koszty szkolenia praktykantów w wieku od 16 do 24 lat. W przypadku praktykantów powyżej 25. roku życia fundusz miałby pokrywać 75% kosztów, a pozostałe 25% opłacałby pracodawca.

Etapowe wdrożenie modelu jest rozważane od początku następnego roku akademickiego, we wrześniu 2027 roku. Zmiany mogą zostać wprowadzone w ramach reformy opłaty na rzecz rozwoju i umiejętności, która wynosi około 4 mld funtów rocznie i finansuje krajowy system praktyk zawodowych.

Duzi pracodawcy z rocznym funduszem płac przekraczającym 3 mln funtów już wpłacają do tego funduszu 0,5% całkowitego funduszu wynagrodzeń. Mogą wykorzystywać zgromadzone środki do opłacania szkolenia i oceny praktykantów.

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Próba przyciągnięcia młodzieży

Inicjatywa ma pomóc przezwyciężyć spadek liczby młodych ludzi rozpoczynających programy praktyk zawodowych. W ciągu ostatniej dekady liczba takich rozpoczęć wśród młodzieży spadła o 40%, podczas gdy ponad połowa nowych praktykantów ma obecnie więcej niż 25 lat. Liczba uczestników poniżej 19. roku życia jest prawie dwukrotnie mniejsza niż dziesięć lat temu.

Oficjalne dane pokazują również, że flagowy program podstawowych praktyk zawodowych przyciągnął w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy zaledwie 160 młodych ludzi, wobec celu 30 tys. rozpoczęć w trakcie kadencji parlamentu.

Rzecznik Ministerstwa Pracy i Emerytur oświadczył, że rząd zamierza stworzyć 50 tys. dodatkowych możliwości praktyk zawodowych dla młodzieży oraz wprowadzić wypłatę 2 tys. funtów dla małych i średnich przedsiębiorstw, które zatrudnią praktykanta w wieku od 16 do 24 lat. Resort dodał, że nie będzie uprzedzał wniosków z przeglądu Alana Milburna, który ma zostać opublikowany jesienią.

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