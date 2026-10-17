Norweski kontrwywiad PST oświadczył, że wśród zradykalizowanych nieletnich ideologia ma coraz mniejsze znaczenie, podczas gdy centralnym elementem procesu staje się fascynacja przemocą. Szefowa PST Beate Gangås powiedziała o tym podczas Warsaw Security Forum w Warszawie, informuje Interia.

Przemoc bez przynależności ideologicznej

Według Gangås norweskie służby od kilku lat obserwują nieletnich, którzy radykalizują się pod wpływem treści w internecie. Takich młodych ludzi coraz trudniej jednoznacznie zaliczyć do środowiska skrajnej prawicy lub ekstremizmu islamistycznego.

Szefowa PST zaznaczyła, że część nastolatków fascynuje się brutalnością, a nie programami politycznymi czy religijnymi, i może postrzegać przemoc jako cel sam w sobie. Podkreśliła również, że młodzież znajduje w sieci brutalne materiały i osoby o podobnych zainteresowaniach bez udziału dorosłych lub zorganizowanych grup.

Internet i dane policji

Zdaniem Gangås algorytmy platform internetowych coraz częściej proponują nastolatkom bardziej brutalne treści. Postawiła pytanie, czy stałe oglądanie takich materiałów nie obniża bariery akceptacji przemocy.

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Jednostka norweskiej policji Kripos poinformowała, że najczęściej radykalizują się chłopcy w wieku od 15 do 17 lat. Obecnie służby prowadzą około 80 takich spraw, a PST uczestniczy w części z nich. Gangås dodała, że internetowa społeczność młodych ludzi skłonnych do aktów przemocy nie ma granic państwowych.

Obserwacje w Polsce

Według Interii podobne wnioski zawiera raport polskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za lata 2024–2025. Jego autorzy wskazali, że skrajne zachowania młodzieży rzadko są uwarunkowane konkretną ideologią i coraz częściej wiążą się z fascynacją przemocą, masowymi zabójstwami oraz brutalną działalnością struktur terrorystycznych.

W badaniu „Diagnoza młodzieży 2026”, przygotowanym na zlecenie polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, 47% nastolatków w wieku 13–16 lat podało, że styka się ze szkodliwymi treściami online. Kolejne 35% uczniów w wieku 15–19 lat, według badania, stosuje przemoc wobec rówieśników.

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