Japoński producent silników elektrycznych Nidec poinformował, że rozważa podjęcie kroków prawnych, w tym roszczeń o odszkodowanie, wobec obecnych i byłych menedżerów. Wśród osób, których może to dotyczyć, jest założyciel spółki Shigenobu Nagamori. Powodem są nieprawidłowości w księgowości wykryte w ubiegłym roku.

Wnioski komitetu

Spółka doszła do wniosku, że menedżerowie naruszyli przepisy prawa i wymogi regulacyjne podczas wykonywania swoich obowiązków, informuje The Japan Times. Decyzja opiera się na raporcie komitetu, który badał odpowiedzialność prawną obecnych i byłych osób zarządzających Nidec.

Komitet, w którego skład weszli zewnętrzni prawnicy i biegli księgowi, utworzono w marcu. Raport przekazano spółce w piątek, a Nidec planuje ujawnić jego szczegóły nie wcześniej niż we wtorek.

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Kogo mogą dotyczyć działania

Wśród osób, wobec których mogą być rozważane kroki prawne, wymieniono również Hiroyukiego Yoshimoto, Juna Sekiego, Hiroshiego Kobe i Mitsuyę Kishidę. Kierowali oni Nidec po tym, jak Nagamori opuścił stanowisko prezesa w 2018 roku. Wspomniano także obecnego menedżera Kazuyę Murakamiego i inne osoby.

Przeciwko Nagamoriemu i jeszcze jednej osobie wniesiono już powództwo pochodne akcjonariuszy, w którym zażądano odszkodowania w wysokości 28,7 mld jenów. Wielu akcjonariuszy domagało się również, aby Nidec samodzielnie wniosła pozwy o odszkodowanie przeciwko obecnym i byłym menedżerom.

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