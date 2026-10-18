Японский производитель электродвигателей Nidec заявил, что рассматривает юридические меры, включая требования о возмещении ущерба, в отношении нынешних и бывших руководителей. Среди лиц, которых это может коснуться, — основатель компании Сигэнобу Нагамори. Основанием стали нарушения в бухгалтерском учете, выявленные в прошлом году.

Выводы комитета

Компания пришла к выводу, что руководители нарушили законы и нормативные требования при исполнении своих обязанностей, сообщает The Japan Times. Решение основано на отчете комитета, изучавшего юридическую ответственность нынешних и бывших управленцев Nidec.

Комитет, в состав которого вошли внешние юристы и сертифицированные бухгалтеры, был создан в марте. Отчет передали компании в пятницу, а Nidec планирует обнародовать его детали не ранее вторника.

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Кого могут касаться меры

Среди лиц, в отношении которых могут рассматриваться юридические меры, также названы Хироюки Ёсимото, Дзюн Сэки, Хироси Кобе и Мицуэя Кисида. Они возглавляли Nidec после того, как Нагамори оставил пост президента в 2018 году. Также упомянуты нынешний руководитель Кадзуя Мураками и другие лица.

Против Нагамори и еще одного человека уже подан производный иск от акционеров с требованием возместить 28,7 млрд иен. Многие акционеры также требовали, чтобы Nidec самостоятельно подала иски о компенсации ущерба к нынешним и бывшим руководителям.

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