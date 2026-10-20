Специальный посланник Трампа Стив Виткофф прибыл в Осло для переговоров с Зеленским

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф прибыл в Осло для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны намерены обсудить пути прекращения войны в Украине и попытаться улучшить отношения между Киевом и Вашингтоном.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что цель встречи — направить дипломатические усилия в более конструктивное русло.

«Наша цель — направить дипломатические усилия в более конструктивное русло», — отметил глава норвежского правительства.

Помимо Виткоффа и Владимира Зеленского, в переговорах примут участие президент Финляндии Александр Стубб и представители Европейского Союза.

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер присоединится к встрече удаленно.

Ожидается, что в ходе переговоров участники обсудят возможные пути прекращения войны России против Украины, а также вопросы взаимодействия между Киевом и Вашингтоном.

Позже в тот же день Владимир Зеленский, Александр Стубб и Йонас Гар Стере должны провести совместную пресс-конференцию.

Мероприятие станет возможностью озвучить результаты встреч и позиции участников относительно дальнейших дипломатических усилий по прекращению войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября посетит столицу Норвегии Осло, где проведет переговоры по поводу войны России против Украины и ситуации с безопасностью в Европе. Встреча состоится в рамках текущих дипломатических усилий с участием лидеров Украины, Норвегии и Финляндии.

В переговорах в Норвегии вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским примут участие представители украинского руководства. В состав делегации входят высокопоставленные чиновники, которые присоединятся к обсуждению ключевых вопросов двустороннего сотрудничества.

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