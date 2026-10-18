Tajwan wyparł 16 chińskich jednostek — Al Jazeera

Tajwańska straż przybrzeżna poinformowała o wyparciu 16 chińskich jednostek, które jednocześnie działały w pobliżu głównej wyspy Tajwanu i wyspy Pratas, znanej również jako Dongsha. Chodziło o statki chińskiej straży przybrzeżnej, jednostki badawcze i rybackie.

Jak informuje Al Jazeera, strona tajwańska określiła liczbę chińskich jednostek zaangażowanych w skoordynowane operacje jako „nietypowo dużą”. Według tajwańskiej straży przybrzeżnej cztery jednostki rybackie brały udział w jednoczesnych działaniach, które tam określono jako „wojnę hybrydową”.

Oświadczenie straży przybrzeżnej

Tajwańska straż przybrzeżna oświadczyła, że natychmiast podjęła „zdecydowane działania”, aby zneutralizować zagrożenia. Agencja oskarżyła Pekin o próbę jednostronnej zmiany status quo w Cieśninie Tajwańskiej i stworzenia „fałszywego wrażenia jurysdykcji” nad tymi wodami. Niektóre chińskie jednostki miały wpłynąć na ograniczone wody Tajwanu.

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Wzrost obecności Chin

Pekin zgłasza roszczenia do Tajwanu i Pratas oraz do jurysdykcji nad przyległymi wodami, czego Tajpej nie uznaje. 1 października tajwańska straż przybrzeżna użyła armatek wodnych przeciwko chińskiemu rekreacyjnemu statkowi rybackiemu w pobliżu Pratas.

Według oficjalnych danych Tajwanu w lipcu wokół głównej wyspy odnotowano rekordowe 244 chińskie jednostki straży przybrzeżnej, badawcze i inne, wobec 58 w tym samym miesiącu poprzedniego roku. W ciągu pierwszych 21 dni sierpnia wykryto tam kolejne 152 jednostki, głównie chińskiej straży przybrzeżnej. Chińskie okręty wojenne, które działają w pobliżu Tajwanu niemal codziennie, są w tych statystykach liczone osobno.

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