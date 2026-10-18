Тайвань витіснив 16 китайських суден — Al Jazeera

Тайванська берегова охорона повідомила про витіснення 16 китайських суден, які одночасно діяли поблизу головного острова Тайвань та острова Пратас, також відомого як Дунша. Йшлося про кораблі китайської берегової охорони, науково-дослідні та рибальські судна.

Як повідомляє Al Jazeera, тайванська сторона назвала кількість китайських суден, залучених до скоординованих операцій, «незвично великою». За даними берегової охорони Тайваню, чотири рибальські судна брали участь в одночасних діях, які там охарактеризували як «гібридну війну».

Заява берегової охорони

Берегова охорона Тайваню заявила, що негайно вжила «рішучих дій», аби нейтралізувати загрози. У відомстві звинуватили Пекін у спробі в односторонньому порядку змінити статус-кво в Тайванській протоці та створити «хибне враження юрисдикції» над цими водами. Деякі з китайських суден, за повідомленнями, зайшли до обмежених вод Тайваню.

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Посилення присутності Китаю

Пекін заявляє претензії на Тайвань і Пратас та юрисдикцію над прилеглими водами, що Тайбей відкидає. 1 жовтня берегова охорона Тайваню застосувала водомети проти китайського прогулянкового рибальського судна поблизу Пратаса.

За офіційними даними Тайваню, у липні навколо головного острова зафіксували рекордні 244 китайські кораблі берегової охорони, науково-дослідні й інші судна — проти 58 за той самий місяць попереднього року. Упродовж перших 21 дня серпня там виявили ще 152 судна, переважно китайської берегової охорони. Китайські військові кораблі, які діють поблизу Тайваню майже щодня, у цій статистиці враховують окремо.

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