Тайвань вытеснил 16 китайских судов — Al Jazeera

Береговая охрана Тайваня сообщила о вытеснении 16 китайских судов, которые одновременно действовали вблизи главного острова Тайвань и острова Пратас, также известного как Дунша. Речь шла о кораблях китайской береговой охраны, научно-исследовательских и рыболовных судах.

Как сообщает Al Jazeera, тайваньская сторона назвала количество китайских судов, задействованных в скоординированных операциях, «необычно большим». По данным береговой охраны Тайваня, четыре рыболовных судна участвовали в одновременных действиях, которые там охарактеризовали как «гибридную войну».

Заявление береговой охраны

Береговая охрана Тайваня заявила, что немедленно приняла «решительные меры», чтобы нейтрализовать угрозы. В ведомстве обвинили Пекин в попытке в одностороннем порядке изменить статус-кво в Тайваньском проливе и создать «ложное впечатление юрисдикции» над этими водами. Некоторые китайские суда, по сообщениям, вошли в ограниченные воды Тайваня.

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Усиление присутствия Китая

Пекин заявляет претензии на Тайвань и Пратас, а также на юрисдикцию над прилегающими водами, что Тайбэй отвергает. 1 октября береговая охрана Тайваня применила водометы против китайского прогулочного рыболовного судна вблизи Пратаса.

По официальным данным Тайваня, в июле вокруг главного острова зафиксировали рекордные 244 китайских корабля береговой охраны, научно-исследовательских и других судна — против 58 за тот же месяц предыдущего года. В течение первых 21 дня августа там обнаружили еще 152 судна, преимущественно китайской береговой охраны. Китайские военные корабли, действующие вблизи Тайваня почти ежедневно, в этой статистике учитываются отдельно.

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