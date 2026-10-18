W bazie wojskowej CFB Wainwright w kanadyjskiej prowincji Alberta doszło do poważnego zdarzenia, które spowodowało duży pożar. Poinformował o tym premier Kanady Mark Carney.

Reakcja władz federalnych

We wpisie na X Carney zaznaczył, że rząd federalny ściśle współpracuje z władzami Alberty i lokalnymi organami. Według Deutsche Welle, premier wyraził również wsparcie dla wojskowych dotkniętych tym incydentem.

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Oświadczenie władz Alberty

Premier Alberty Danielle Smith nazwała pożar znaczącym i tragicznym. Według niej pożar dotknął wielu wojskowych.

Urzędnicy nie przekazali szczegółów dotyczących przyczyn pożaru ani informacji, czy są poszkodowani. Incydent nastąpił kilka dni przed zaplanowanym na 19 października referendum w Albercie w sprawie rozpoczęcia procesu oddzielenia prowincji od reszty Kanady. Referendum ma rozstrzygnąć, czy prowincja chce rozpocząć taki proces.

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