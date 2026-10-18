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На военной базе в Альберте произошел масштабный пожар — Deutsche Welle

Фёдор Крыштовский 18 Октября 2026 05:16
На военной базе в Альберте произошел масштабный пожар — Deutsche Welle

На военной базе CFB Wainwright в канадской провинции Альберта произошло серьезное событие, вызвавшее масштабный пожар. Об этом сообщил премьер-министр Канады Марк Карни.

Реакция федеральных властей

В публикации в X Карни отметил, что федеральное правительство тесно сотрудничает с властями Альберты и местными органами. По данным Deutsche Welle, премьер-министр также выразил поддержку военнослужащим, которых затронул инцидент.

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Заявление властей Альберты

Премьер Альберты Даниэль Смит назвала пожар значительным и трагическим. По ее словам, пожар затронул многих военнослужащих.

Чиновники не сообщили подробностей о причинах пожара или о том, есть ли пострадавшие. Инцидент произошел за несколько дней до запланированного на 19 октября референдума в Альберте о начале процесса отделения провинции от остальной Канады. На референдуме должны определить, хочет ли провинция начать такой процесс.

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