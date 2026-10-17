挪威反情报机构PST表示，在被激进化的未成年人中，意识形态的重要性正不断下降，而对暴力的迷恋正成为这一过程的核心要素。PST负责人贝娅特·冈戈斯在华沙举行的Warsaw Security Forum期间作出上述表示，Interia报道。

没有意识形态归属的暴力

冈戈斯表示，挪威相关部门数年来一直在关注因互联网内容而被激进化的未成年人。这类年轻人越来越难以明确归入极右翼圈子或伊斯兰主义极端主义。

PST负责人指出，一些青少年痴迷于残酷行为，而非政治或宗教纲领，并可能将暴力视为目的本身。她还强调，年轻人在没有成年人或有组织团体参与的情况下，就能在网上找到暴力材料和兴趣相似的人。

互联网与警方数据

冈戈斯认为，在线平台的算法越来越常向青少年推荐更暴力的内容。她提出疑问，持续观看此类材料是否会降低接受暴力的心理门槛。

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挪威警方部门Kripos表示，最常被激进化的是15至17岁的男孩。目前相关部门正在处理约80起此类案件，其中部分案件有PST参与。冈戈斯补充称，倾向于实施暴力行为的年轻人在线社群没有国家边界。

波兰的观察

据Interia报道，波兰国内安全局2024—2025年报告也得出了类似结论。报告作者指出，年轻人的极端行为很少由特定意识形态引起，而越来越常与对暴力、大规模杀戮以及恐怖组织残酷活动的迷恋有关。

根据应波兰国家教育部要求编写的《2026年青年诊断》研究，47%的13至16岁青少年表示曾在网上接触有害内容。研究还显示，15至19岁学生中另有35%会对同龄人使用暴力。

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