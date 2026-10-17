10月20日上午，波兰弗罗茨瓦夫将启动行动，拆除并运走一枚二战时期未爆炸的德国航空炸弹。由于排爆人员将开展作业，约3000人将从划定区域撤离，RMF24报道。

炸弹在建筑工地被发现

这枚未爆弹于上周四在科莱约瓦街附近的一处区域被发现，那里正在建设一座酒店和办公综合体。此前，该地块上曾有一座未完工的多层停车场。

据弗罗茨瓦夫市政厅消息，这是一枚重约250公斤的德国航空炸弹。排爆小组计划于9时开始拆除，随后将把该弹药运往靶场。

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须在8时30分前离开该区域

撤离对所有身处划定区域内的人都将是强制性的。8时30分后，只有获授权的部门可以进入该区域。离开前，居民应关好门窗，并携带证件、手机和必需药品。

自周六起，相关部门一直走访撤离区内的居民和建筑使用者，向他们发放信息传单，并回答有关此次行动的问题。撤离点将设在自由广场的国家音乐论坛。

对于需要交通工具的人员，市政运营商MPK将在格拉比申斯卡街与什皮塔尔纳街交叉口的站点附近、毕苏斯基街与科希丘什科街交叉口，以及莱吉奥努夫广场附近安排公交车。撤离将覆盖科莱约瓦街一带的指定地址。排爆人员、警方、市政警卫以及市安全与危机管理部门工作人员将参与此次行动。作业区域的交通组织预计将临时调整。

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