В польском Вроцлаве утром 20 октября начнется операция по извлечению и вывозу неразорвавшейся немецкой авиационной бомбы времен Второй мировой войны. Из-за работы саперов из определенной зоны эвакуируют около 3 тысяч человек, сообщает RMF24.

Бомбу нашли на строительной площадке

Неразорвавшийся боеприпас обнаружили в прошлый четверг на территории возле улицы Колейовой, где строится гостинично-офисный комплекс. Ранее на этом участке находился недостроенный многоуровневый паркинг.

По информации мэрии Вроцлава, речь идет о немецкой авиационной бомбе массой примерно 250 килограммов. Саперный патруль должен начать ее извлечение в 9:00, после чего боеприпас перевезут на полигон.

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Зону следует покинуть до 8:30

Эвакуация будет обязательной для всех, кто находится в определенном районе. После 8:30 войти в зону смогут только уполномоченные службы. Перед выходом жителям следует закрыть окна и двери, а также взять документы, телефон и необходимые лекарства.

С субботы службы посещают жителей и пользователей зданий в зоне эвакуации, раздают им информационные листовки и отвечают на вопросы об операции. Пунктом эвакуации станет Национальный форум музыки на площади Вольности.

Для людей, которым нужен транспорт, городской перевозчик MPK подготовит автобусы в районе остановки на перекрестке улиц Грабишинской и Шпитальной, перекрестка улиц Пилсудского и Костюшко, а также возле площади Легионов. Эвакуация охватит определенные адреса в районе улицы Колейовой. В операции будут участвовать саперы, полиция, муниципальная стража и сотрудники городского отдела безопасности и кризисного управления. В районе работ ожидаются временные изменения в организации движения.

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