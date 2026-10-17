W polskim Wrocławiu rano 20 października rozpocznie się operacja wydobycia i wywiezienia niewybuchu niemieckiej bomby lotniczej z czasów II wojny światowej. Z powodu pracy saperów z wyznaczonej strefy ewakuowanych zostanie około 3 tysięcy osób, informuje RMF24.

Bombę znaleziono na placu budowy

Niewybuch odkryto w ubiegły czwartek na terenie przy ulicy Kolejowej, gdzie budowany jest kompleks hotelowo-biurowy. Wcześniej na tej działce znajdował się niedokończony wielopoziomowy parking.

Według informacji wrocławskiego magistratu chodzi o niemiecką bombę lotniczą o masie około 250 kilogramów. Patrol saperski ma rozpocząć jej wydobywanie o godzinie 9:00, po czym niewybuch zostanie przewieziony na poligon.

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Strefę należy opuścić do 8:30

Ewakuacja będzie obowiązkowa dla wszystkich przebywających w wyznaczonym rejonie. Po godzinie 8:30 do strefy będą mogły wejść wyłącznie upoważnione służby. Przed wyjściem mieszkańcy powinni zamknąć okna i drzwi oraz zabrać dokumenty, telefon i niezbędne leki.

Od soboty służby odwiedzają mieszkańców i użytkowników budynków w strefie ewakuacji, rozdają im ulotki informacyjne i odpowiadają na pytania dotyczące operacji. Punktem ewakuacyjnym będzie Narodowe Forum Muzyki na placu Wolności.

Dla osób potrzebujących transportu miejski przewoźnik MPK przygotuje autobusy w rejonie przystanku na skrzyżowaniu ulic Grabiszyńskiej i Szpitalnej, skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Kościuszki, a także w pobliżu placu Legionów. Ewakuacja obejmie wskazane adresy w rejonie ulicy Kolejowej. W operacji wezmą udział saperzy, policja, straż miejska oraz pracownicy miejskiego wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. W rejonie prac spodziewane są tymczasowe zmiany w organizacji ruchu.

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