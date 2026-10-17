在美国，总统唐纳德·特朗普提议在阿灵顿国家公墓与林肯纪念堂之间修建一座250英尺高凯旋门的最终计划中，未列出军事设施。提交给国家首都规划委员会的内政部文件没有提及无人机、狙击手或弹药，The Hill报道。

此前构想包括什么

9月底，特朗普曾表示，该建筑将配备一个“最高级别的军事综合设施”，包括大量无人机、狙击手和弹药。据他所说，这些元素是应军方的强烈要求加入的，尽管它们并不在最初的提案中。

项目的新版本没有体现军事功能，但包含其他拟议改动。特别是，计划中包括一处长明火，这是美国联邦航空管理局建议增设的。国家首都规划委员会将于11月5日的会议上审议这些文件。

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政府立场与批评

一名未具名的白宫官员告诉《华盛顿邮报》，特朗普有关凯旋门的计划没有改变。该官员表示，现阶段政府无意公开与国家安全相关的项目组成部分信息。内政部发言人凯蒂·马丁表示，目前的凯旋门设计能够容纳国家安全功能及其他元素。

来自弗吉尼亚州的民主党联邦众议员唐·拜尔批评了在飞往华盛顿罗纳德·里根国家机场的飞机降落航线正上方放飞无人机的想法。联邦航空管理局在上个月公布的评估中得出结论称，这座凯旋门不会对空域构成威胁。但拜尔表示，该评估没有考虑可能存在军用无人机。

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