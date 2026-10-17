У планах арки президента Трампа не вказали військовий комплекс — The Hill

У США в остаточному плані тріумфальної арки заввишки 250 футів, яку пропонує звести президент Дональд Трамп між Арлінгтонським національним кладовищем і меморіалом Лінкольна, не зазначено військових об’єктів. Документи Міністерства внутрішніх справ, подані до Національної комісії з планування столиці, не містять згадок про дрони, снайперів або боєприпаси, повідомляє The Hill.

Що передбачав попередній задум

Наприкінці вересня Трамп заявляв, що споруда матиме «військовий комплекс найвищого класу» з великою кількістю дронів, снайперами та боєприпасами. За його словами, такі елементи додали на наполегливе прохання військових, хоча їх не було в початковій пропозиції.

У новій версії проєкту військові функції не відображені, однак там є інші запропоновані зміни. Зокрема, план містить вічний вогонь, який рекомендувало додати Федеральне управління цивільної авіації США. Національна комісія з планування столиці має розглянути документи на засіданні 5 листопада.

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Позиція адміністрації та критика

Неназваний посадовець Білого дому сказав The Washington Post, що плани Трампа щодо арки не змінилися. За його словами, адміністрація на цьому етапі не має наміру оприлюднювати інформацію про складові проєкту, які стосуються національної безпеки. Представниця Міністерства внутрішніх справ Кеті Мартін заявила, що чинний дизайн арки дає змогу розмістити функції національної безпеки та інші елементи.

Конгресмен-демократ від Вірджинії Дон Беєр розкритикував ідею запуску дронів безпосередньо на траєкторії посадки літаків, що прямують до Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні. Федеральне управління цивільної авіації у своїй оцінці, оприлюдненій минулого місяця, дійшло висновку, що арка не становитиме загрози для повітряного простору. Водночас Беєр заявив, що оцінка не враховувала можливу присутність військових дронів.

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