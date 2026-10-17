В США в окончательном плане триумфальной арки высотой 250 футов, которую президент Дональд Трамп предлагает построить между Арлингтонским национальным кладбищем и мемориалом Линкольна, не указаны военные объекты. Документы Министерства внутренних дел, представленные Национальной комиссии по планированию столицы, не содержат упоминаний о дронах, снайперах или боеприпасах, сообщает The Hill.

Что предусматривал предыдущий замысел

В конце сентября Трамп заявлял, что сооружение будет иметь «военный комплекс высшего класса» с большим количеством дронов, снайперами и боеприпасами. По его словам, такие элементы добавили по настоятельной просьбе военных, хотя их не было в первоначальном предложении.

В новой версии проекта военные функции не отражены, однако в ней есть другие предлагаемые изменения. В частности, план включает вечный огонь, который рекомендовало добавить Федеральное управление гражданской авиации США. Национальная комиссия по планированию столицы должна рассмотреть документы на заседании 5 ноября.

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Позиция администрации и критика

Неназванный чиновник Белого дома сказал The Washington Post, что планы Трампа относительно арки не изменились. По его словам, администрация на этом этапе не намерена раскрывать информацию о компонентах проекта, касающихся национальной безопасности. Представительница Министерства внутренних дел Кэти Мартин заявила, что нынешний дизайн арки позволяет разместить функции национальной безопасности и другие элементы.

Конгрессмен-демократ от Вирджинии Дон Бейер раскритиковал идею запускать дроны непосредственно на траектории посадки самолетов, направляющихся в Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Федеральное управление гражданской авиации в своей оценке, опубликованной в прошлом месяце, пришло к выводу, что арка не будет представлять угрозы для воздушного пространства. В то же время Бейер заявил, что оценка не учитывала возможное присутствие военных дронов.

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