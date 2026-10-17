W USA w ostatecznym planie 250-stopowego łuku triumfalnego, który prezydent Donald Trump proponuje wznieść między Narodowym Cmentarzem w Arlington a Pomnikiem Lincolna, nie wskazano obiektów wojskowych. Dokumenty Departamentu Spraw Wewnętrznych przekazane Narodowej Komisji Planowania Stolicy nie zawierają wzmianek o dronach, snajperach ani amunicji, podaje The Hill.

Co przewidywała wcześniejsza koncepcja

Pod koniec września Trump oświadczył, że budowla będzie miała „wojskowy kompleks najwyższej klasy” z dużą liczbą dronów, snajperami i amunicją. Według niego elementy te dodano na usilną prośbę wojskowych, choć nie było ich w pierwotnej propozycji.

W nowej wersji projektu nie uwzględniono funkcji wojskowych, zawiera ona jednak inne proponowane zmiany. W szczególności plan obejmuje wieczny ogień, którego dodanie zaleciła amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa. Narodowa Komisja Planowania Stolicy ma rozpatrzyć dokumenty na posiedzeniu 5 listopada.

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Stanowisko administracji i krytyka

Nienazwany urzędnik Białego Domu powiedział „The Washington Post”, że plany Trumpa dotyczące łuku nie uległy zmianie. Według niego administracja na tym etapie nie zamierza ujawniać informacji o elementach projektu związanych z bezpieczeństwem narodowym. Rzeczniczka Departamentu Spraw Wewnętrznych Katie Martin oświadczyła, że obecny projekt łuku umożliwia umieszczenie funkcji bezpieczeństwa narodowego i innych elementów.

Demokratyczny kongresmen z Wirginii Don Beyer skrytykował pomysł uruchamiania dronów bezpośrednio na trasie lądowania samolotów lecących na Narodowy Port Lotniczy im. Ronalda Reagana w Waszyngtonie. Federalna Administracja Lotnictwa w swojej ocenie opublikowanej w ubiegłym miesiącu uznała, że łuk nie będzie stanowił zagrożenia dla przestrzeni powietrznej. Beyer stwierdził jednocześnie, że ocena nie uwzględniała możliwej obecności wojskowych dronów.

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