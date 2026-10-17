以色列驻阿尔巴尼亚地拉那大使馆周五宣布，因反政府抗议活动暂时停止办公。据《耶路撒冷邮报》报道，该外交机构未说明恢复办公的日期，并表示将根据事态发展考虑这一问题。

教育部附近发生冲突

周六是学生抗议运动的第五天，年轻人聚集在地拉那市中心教育部大楼附近。活动参与者要求总理埃迪·拉马辞职。

一群蒙面年轻人开始向被部署驱散人群的警察投掷石块后，抗议演变为冲突。执法人员使用了震爆弹、催泪瓦斯和高压水炮。因腐败和就业岗位不足引发的示威已蔓延至全国。在地拉那，抗议者砸毁窗户、纵火焚烧政府建筑，并与警方发生冲突。

根据警方在报道发布时掌握的数据，500名抗议参与者被拘留，其中330人随后获释。执法人员记录到约120名警察和45名抗议者受伤，同时部分活动参与者的伤情可能未被统计在内。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

抗议的政治背景

骚乱成为自2013年以来领导该国、并于去年赢得第四个任期的拉马面临的最大威胁。此前，针对在阿尔巴尼亚南部海岸建设高端度假村计划的抗议已持续数月，且大多和平进行。该项目得到包括美国总统唐纳德·特朗普女婿贾里德·库什纳在内的投资者支持。

当地居民向路透社表示，他们的土地被不当出售用于开发。路透社还报道称，出售该土地的男子因涉嫌贩毒而被检察官通缉；其律师否认了这些指控。该通讯社未发现库什纳存在不当行为的证据；库什纳并非村民土地纠纷的直接当事方。

拉马否认存在不当行为，并表示不会辞职。他还称，政府尊重学生，并将保护他们的抗议权利。

关注我们在