Посольство Израиля в Тиране, Албания, в пятницу объявило о временном прекращении работы на фоне антиправительственных протестов. Диппредставительство не назвало дату возобновления работы, отметив, что этот вопрос будет рассматриваться в зависимости от развития событий, сообщает Jerusalem Post.

Столкновения у Министерства образования

В субботу, на пятый день студенческого протестного движения, молодые люди собрались у здания Министерства образования в центре Тираны. Участники акции требуют отставки премьер-министра Эди Рамы.

Протест перерос в столкновения после того, как группа молодых людей в масках начала бросать камни в полицейских, направленных для разгона толпы. Правоохранители применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водомет. Демонстрации из-за коррупции и нехватки рабочих мест распространились по стране. В Тиране протестующие били окна, поджигали правительственные здания и вступали в столкновения с полицией.

По данным полиции на момент сообщения, были задержаны 500 участников протестов, из которых 330 впоследствии отпустили. Правоохранители зарегистрировали травмы примерно у 120 полицейских и 45 протестующих, при этом часть травм участников акций могла не попасть в учет.

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Политический контекст протестов

Беспорядки стали самой большой угрозой для Рамы, который руководит страной с 2013 года и в прошлом году получил четвертый срок. Им предшествовало несколько месяцев преимущественно мирных протестов против планов построить элитный курорт на южном побережье Албании. Проект поддержали инвесторы, среди которых зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Местные жители заявляли Reuters, что их землю неправомерно продали под застройку. Reuters также сообщал, что мужчину, продавшего землю, разыскивали прокуроры по подозрению в наркоторговле; его адвокат отрицал эти обвинения. Агентство не обнаружило доказательств неправомерных действий Кушнера, который не является непосредственной стороной земельного спора жителей деревни.

Рама отрицает неправомерные действия и заявил, что не уйдет в отставку. Он также отметил, что правительство уважает студентов и будет защищать их право на протест.

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