Ambasada Izraela w Tiranie w Albanii ogłosiła w piątek tymczasowe zawieszenie działalności w związku z antyrządowymi protestami. Placówka dyplomatyczna nie podała daty wznowienia pracy, zaznaczając, że kwestia ta będzie rozpatrywana w zależności od rozwoju wydarzeń — informuje „Jerusalem Post”.

Starcia w pobliżu Ministerstwa Edukacji

W sobotę, w piątym dniu studenckiego ruchu protestacyjnego, młodzi ludzie zgromadzili się w pobliżu budynku Ministerstwa Edukacji w centrum Tirany. Uczestnicy akcji domagają się dymisji premiera Ediego Ramy.

Protest przerodził się w starcia po tym, jak grupa zamaskowanych młodych ludzi zaczęła rzucać kamieniami w policjantów wysłanych do rozpędzenia tłumu. Funkcjonariusze użyli granatów hukowo-błyskowych, gazu łzawiącego i armatek wodnych. Demonstracje przeciwko korupcji i brakowi miejsc pracy rozprzestrzeniły się po kraju. W Tiranie protestujący wybijali okna, podpalali budynki rządowe i ścierali się z policją.

Według danych policji dostępnych w chwili przekazania informacji zatrzymano 500 uczestników protestów, z których 330 później zwolniono. Funkcjonariusze odnotowali obrażenia u około 120 policjantów i 45 protestujących, przy czym część obrażeń uczestników akcji mogła nie zostać ujęta w statystykach.

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Polityczny kontekst protestów

Zamieszki stały się największym zagrożeniem dla Ramy, który rządzi krajem od 2013 roku i w ubiegłym roku zdobył czwartą kadencję. Poprzedziło je kilka miesięcy przeważnie pokojowych protestów przeciwko planom budowy ekskluzywnego kurortu na południowym wybrzeżu Albanii. Projekt poparli inwestorzy, w tym Jared Kushner, zięć prezydenta USA Donalda Trumpa.

Miejscowi mieszkańcy powiedzieli Reutersowi, że ich ziemia została bezprawnie sprzedana pod zabudowę. Reuters informował również, że mężczyzna, który sprzedał ziemię, był poszukiwany przez prokuratorów pod zarzutem handlu narkotykami; jego adwokat zaprzeczał tym oskarżeniom. Agencja nie znalazła dowodów na nieprawidłowości ze strony Kushnera, który nie jest bezpośrednią stroną sporu mieszkańców wsi o ziemię.

Rama zaprzecza nieprawidłowościom i oświadczył, że nie poda się do dymisji. Zaznaczył także, że rząd szanuje studentów i będzie chronił ich prawo do protestu.

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