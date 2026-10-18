W Prowincji Wschodniej Arabii Saudyjskiej stracono pięciu mężczyzn skazanych za przestępstwa związane z terroryzmem. Jak informuje The National, wyroki wykonano w sobotę, 18 października, powołując się na oświadczenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych rozpowszechnione przez Saudyjską Agencję Prasową.

Nazwiska skazanych

Ministerstwo podało, że straconymi obywatelami byli Mohammed Al-Zaher, Ali Al-Sheikh, Hassan Al-Faraj, Reda Abu Abdullah i Ali Al-Rabih.

Według resortu mężczyźni dołączyli do zagranicznej organizacji terrorystycznej i wielokrotnie otwierali ogień do funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa oraz ich pojazdów z zamiarem zabicia. Oskarżono ich również o posiadanie broni i amunicji, a także o finansowe i inne wsparcie ataków na terytorium królestwa.

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Orzeczenie sądu

Sąd uznał pięciu mężczyzn za winnych i skazał ich na karę śmierci w ramach taziru — uznaniowej formy kary, którą saudyjscy sędziowie mogą stosować zgodnie z prawem islamskim w przypadku przestępstw, dla których nie ustalono stałej kary.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że wyroki zostały utrzymane w mocy przez Sąd Najwyższy po rozpatrzeniu apelacji, a do ich wykonania wydano rozkaz królewski. Resort zaznaczył również, że egzekucje odzwierciedlają politykę rządu polegającą na zapewnianiu bezpieczeństwa, sprawiedliwości i stosowaniu prawa islamskiego wobec osób, które władze uznają za zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

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