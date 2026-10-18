Саудівська Аравія стратила п’ятьох за терористичні злочини — The National

У Східній провінції Саудівської Аравії стратили п’ятьох чоловіків, засуджених за злочини, пов’язані з тероризмом. Як повідомляє The National, виконання вироків відбулося в суботу, 18 жовтня, з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ, поширену Саудівським агентством преси.

Імена засуджених

Міністерство назвало страчених громадян Мохаммеда Аль-Захера, Алі Аль-Шейха, Хассана Аль-Фараджа, Реду Абу Абдаллу та Алі Аль-Рабіха.

За твердженням відомства, чоловіки приєдналися до іноземної терористичної організації, неодноразово відкривали вогонь по співробітниках сил безпеки та їхніх автомобілях із наміром убити. Також їх звинуватили у зберіганні зброї та боєприпасів, а також у фінансовій та іншій підтримці нападів на території королівства.

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Судове рішення

Суд визнав п’ятьох чоловіків винними та призначив їм смертну кару за тазіром — дискреційною формою покарання, яку саудівські судді можуть застосовувати відповідно до ісламського права за правопорушення, для яких не встановлено фіксованого покарання.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що вироки залишив у силі Верховний суд після апеляційного розгляду, а для їх виконання видали королівський наказ. Відомство також зазначило, що страти відображають курс уряду на забезпечення безпеки, правосуддя та застосування ісламського права щодо тих, кого влада вважає загрозою громадській безпеці.

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