Норвежская контрразведка PST заявила, что среди радикализированных несовершеннолетних идеология приобретает все меньшее значение, тогда как центральным элементом процесса становится увлечение насилием. Об этом глава PST Беате Гангоос сказала во время Warsaw Security Forum в Варшаве, сообщает Interia.

Насилие без идеологической принадлежности

По словам Гангоос, норвежские службы на протяжении нескольких лет наблюдают за несовершеннолетними, которые радикализируются через контент в интернете. Таких молодых людей становится все сложнее однозначно отнести к ультраправой среде или исламистскому экстремизму.

Глава PST отметила, что часть подростков увлекается жестокостью, а не политическими или религиозными программами, и может воспринимать насилие как самоцель. Она также подчеркнула, что молодежь находит в сети жестокие материалы и людей со схожими интересами без участия взрослых или организованных групп.

Интернет и данные полиции

По мнению Гангоос, алгоритмы онлайн-платформ все чаще предлагают подросткам более жестокий контент. Она поставила вопрос, не снижает ли постоянный просмотр таких материалов барьер принятия насилия.

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Подразделение норвежской полиции Kripos сообщило, что чаще всего радикализируются мальчики в возрасте от 15 до 17 лет. Сейчас службы ведут около 80 таких дел, в части из них участвует PST. Гангоос добавила, что онлайн-сообщество молодых людей, склонных к насильственным действиям, не имеет государственных границ.

Наблюдения в Польше

По данным Interia, аналогичные выводы содержит отчет польского Агентства внутренней безопасности за 2024–2025 годы. Его авторы отметили, что крайнее поведение молодежи редко обусловлено конкретной идеологией и все чаще связано с увлечением насилием, массовыми убийствами и жестокой деятельностью террористических структур.

В исследовании «Диагноз молодежи 2026», подготовленном по заказу польского Министерства национального образования, 47% подростков в возрасте 13–16 лет сообщили, что сталкиваются с вредоносным контентом онлайн. Еще 35% учащихся в возрасте 15–19 лет, согласно исследованию, прибегают к насилию в отношении сверстников.

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