По меньшей мере 51 сириец остается под стражей в Израиле после задержаний, проведенных израильскими военными на юге Сирии. Об этом сообщает Al Jazeera. Часть задержанных ранее содержалась на военном объекте Сде-Тейман, а затем была переведена в учреждения пенитенциарной службы Израиля, в частности в Офер, Аль-Джаламе и Мегиддо. Небольшое число людей было освобождено.

Свидетельства освобожденных

Ахмед, которого задержали на контрольно-пропускном пункте в его деревне, рассказал журналистам, что провел в израильском заключении более года. По его словам, в течение 90 дней он находился в наручниках и подвергался избиениям палками. Мужчина также заявил, что его не допрашивали почти пять месяцев после задержания.

Другой освобожденный, названный Махмудом, сообщил, что его задержали во время ночного рейда в его собственном доме. Он утверждает, что во время заключения его часами заставляли сидеть в болезненном положении, применяли наручники и собак в намордниках. По словам Махмуда, ему не предъявили обвинений и не предоставили доступ к адвокату.

Al Jazeera обратилась за комментарием к израильским военным, однако на момент публикации ответа не получила. Израиль заявляет, что оккупация сирийской территории и вторжения вглубь Сирии необходимы для безопасности и защиты дружественной общины. Сирийские власти отвергают это объяснение.

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Обстрелы и ограничения для миротворцев

Жители юга Сирии также сообщают о контрольно-пропускных пунктах, рейдах и артиллерийских обстрелах полей, которые препятствуют работе фермеров и пастухов. Сирийская организация Sijil, отслеживающая израильскую активность, в сентябре зафиксировала 280 нарушений соглашения 1974 года между Сирией и Израилем, среди которых назвала вторжения, рейды, задержания, артиллерийский и пулеметный огонь.

Силы ООН по наблюдению за разъединением UNDOF подтвердили, что израильские военные время от времени ограничивают передвижение их персонала. По данным миссии, дорожные блокпосты и контрольно-пропускные пункты мешают миротворцам проводить запланированные патрулирования в пределах их мандата.

Семьи задержанных создали группу в WhatsApp для обмена информацией о родственниках. Они жалуются на нехватку юридической и финансовой поддержки, а также организуют местные протесты из-за задержаний и рейдов.

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