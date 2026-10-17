Польское космическое агентство POLSA отслеживает повторный вход в атмосферу ступени китайской ракеты ZQ-2E, траектория которой может пройти над Польшей. Об этом сообщает Interia со ссылкой на заявление агентства.

Ожидаемое время входа в атмосферу

Согласно актуальным оценкам POLSA, объект должен войти в атмосферу в воскресенье между 5:03 и 15:43 по польскому времени. Номинальное время входа сейчас оценивается в 5:20 над Атлантическим океаном, однако эти расчеты могут измениться.

В оперативном центре SSA POLSA пояснили, что параметры орбиты допускают пролет объекта над Европой, в частности над Польшей. Агентство отметило, что следит за ситуацией и информирует соответствующие службы и учреждения согласно действующим процедурам.

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Возможные уцелевшие фрагменты

Масса ступени оценивается примерно в 5 тысяч килограммов. Из-за отсутствия полных данных о конструкции объекта POLSA не исключает, что отдельные его части могут пережить прохождение через атмосферу. Агентство призвало следить только за его официальными сообщениями.

Объект был выведен на орбиту в среду с китайского космодрома Цзюцюань SLC во Внутренней Монголии.

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