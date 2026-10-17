Polska Agencja Kosmiczna POLSA śledzi ponowne wejście w atmosferę członu chińskiej rakiety ZQ-2E, którego trajektoria może przebiegać nad Polską. Poinformowała o tym Interia, powołując się na komunikat agencji.

Przewidywany czas wejścia w atmosferę

Według aktualnych szacunków POLSA obiekt ma wejść w atmosferę w niedzielę między 5:03 a 15:43 czasu polskiego. Nominalny czas wejścia jest obecnie szacowany na 5:20 nad Oceanem Atlantyckim, jednak obliczenia te mogą się zmieniać.

W centrum operacyjnym SSA POLSA wyjaśniono, że parametry orbity dopuszczają przelot obiektu nad Europą, w tym nad Polską. Agencja zaznaczyła, że monitoruje sytuację i informuje odpowiednie służby oraz instytucje zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Możliwe ocalałe fragmenty

Masę członu szacuje się na około 5 tys. kilogramów. Z powodu braku pełnych danych o konstrukcji obiektu POLSA nie wyklucza, że niektóre jego części mogą przetrwać przejście przez atmosferę. Agencja zaapelowała o śledzenie wyłącznie jej oficjalnych komunikatów.

Obiekt został wyniesiony na orbitę w środę z chińskiego kosmodromu Jiuquan SLC w Mongolii Wewnętrznej.

Czytaj nas na