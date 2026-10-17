Румынские F-16 сбили два беспилотника над Чёрным морем

В субботу вечером румынские истребители F-16 сбили два беспилотника, незаконно вторгшихся в воздушное пространство Румынии над Чёрным морем. Для перехвата дронов были задействованы два самолёта ВВС страны.

«Черное море вновь станет безопасным. Два истребителя F-16 Военно-воздушных сил Румынии сбили два беспилотных летательных аппарата, которые без разрешения вторглись в наше воздушное пространство над Черным морем. Мы уже проинформировали наших союзников и партнеров по ЕС», — заявили в ведомстве.

Военные сообщили, что первый беспилотник вошёл в национальное воздушное пространство в 17:59 и был сбит в течение двух минут в 25 километрах к юго-востоку от Сулины.

Второй беспилотник в том же районе был перехвачен и сбит в 18:05, через 4 минуты после входа в национальное воздушное пространство, — в 20 километрах к востоку от Сулины.

«Черное море является критически важной морской артерией для глобального экспорта зерна, энергоресурсов и промышленных товаров, поэтому его стабильность имеет жизненно важное значение для международной продовольственной и энергетической безопасности», — добавили в ведомстве.

В МИД отметили, что по инициативе Румынии во вторник состоится специальное заседание Североатлантического совета, посвященное вопросам обороны и сдерживания в Черном море.

Ранее Румыния обвинила Россию в нападениях на торговые суда в Черном море.

В территориальных водах Румынии поздно вечером 14 октября загорелось торговое судно, стоявшее на якоре. Экипаж был эвакуирован, сообщили румынские власти.

С начала октября у побережья Румынии и Болгарии были поражены пять коммерческих судов. Обе страны являются членами НАТО. Поражения судов зафиксировали в Черном море у побережья этих двух государств Альянса. Около 23 моряков погибли или числятся пропавшими без вести.

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