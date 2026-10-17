В штате Небраска часть фермеров, ранее поддерживавших Дональда Трампа, заявляет о разочаровании в президенте и Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в США 3 ноября. Один из них — фермер в четвертом поколении Скотт Томсен из городка Кеннард, который трижды голосовал за Трампа, но теперь говорит, что больше не поддержит его, сообщает ABC News.

Томсен выращивает кукурузу, люцерну и сою, а также содержит крупный рогатый скот. По его словам, цены на дизельное топливо и удобрения за президентства Трампа выросли на 40%, а часть оборудования стала втрое дороже. Дополнительные расходы он также связывает с войной в Иране, из-за которой Ормузский пролив — важный мировой маршрут поставок топлива и других товаров — фактически закрылся.

Риски для республиканцев

Республиканцы имеют большинство в Сенате США в соотношении 53 к 47 местам и сосредоточили кампанию на его сохранении. В то же время в Небраске, где Трамп победил на выборах 2024 года с преимуществом более чем в 20 процентных пунктов, сенатор-республиканец Пит Рикеттс ведет неожиданно конкурентную кампанию.

Политолог Университета Гранд-Вью Брайан Маккуайд считает, что результат во многом будет зависеть от того, какая партия сможет мобилизовать свой электорат. По данным Pew Research Center, на выборах 2024 года Трампа поддержали почти семь из десяти сельских избирателей. В то же время опрос AP-KFF показал, что 57% сельских жителей не одобряют его подход к экономике, а опрос Reuters/Ipsos зафиксировал снижение рейтинга одобрения президента среди сельских американцев до 50%.

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Расходы и банкротства хозяйств

Сельское хозяйство является крупнейшей отраслью Небраски: с ним связано каждое четвертое рабочее место в штате. Nebraska Farmers Union сообщил о росте числа банкротств фермерских хозяйств в этом году на 46%.

Президент организации Джон Хансен связывает ситуацию с политическими решениями администрации Трампа, в частности с тарифами. Он признал, что пошлины могут защищать отдельные секторы от более дешевого импорта, однако считает, что их широкое применение вредит американским фермерам. Хансен также раскритиковал попытку реорганизации Министерства сельского хозяйства США, которую федеральный судья временно остановил.

Томсен отметил, что не готов голосовать за демократа, однако может вообще не участвовать в промежуточных выборах. По его мнению, Республиканской партии следует уделять больше внимания внутренней политике.

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