Губернатор провинции Буэнос-Айрес Аксель Кисильоф заявил на митинге в Ла-Матансе, Аргентина, что перонистское движение вновь придет к власти в стране. Выступление состоялось в День верности перонистов, в то время как представители различных фракций оппозиционного движения провели отдельные мероприятия, сообщает Buenos Aires Times.

Призыв к реорганизации движения

Кисильоф призвал сторонников реорганизовать перонистское движение и создать политическую альтернативу правительству президента Хавьера Милея в преддверии выборов следующего года. Он заявил, что готов путешествовать по стране и взять на себя обязанности, необходимые для восстановления движения.

55-летний губернатор официально не объявлял о выдвижении на выборах, однако его считают вероятным кандидатом от Хустисиалистской партии — главной партии перонистского движения. Он также призвал соратников сосредоточиться на противодействии правительству Милея, а не на внутренних спорах.

Кисильоф раскритиковал тесное сближение администрации Милея с Вашингтоном и заявил, что Аргентина не должна получать указания от другой страны.

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Отдельное мероприятие в Ресистенсии

На другом мероприятии в городе Ресистенсия, столице провинции Чако, присутствовал национальный депутат Максимо Киршнер вместе с бывшим губернатором Чако и нынешним сенатором Хорхе Капитаничем. Лидер организации La Cámpora раскритиковал политиков, которые, по его словам, произносят речи о борьбе, но отступают при первых трудностях.

Киршнер заявил, что для восстановления оппозиции недостаточно одного лишь единства, и призвал активистов ходить от двери к двери и работать на местах. Оба политика упомянули бывшую президентку Кристину Фернандес де Киршнер, которая отбывает наказание по приговору по делу о коррупции под домашним арестом. Кисильоф назвал ее заключение несправедливым, а Максимо Киршнер заявил о росте ее политической поддержки.

День верности перонистов

День верности ежегодно отмечают 17 октября в память о массовой мобилизации 1945 года, которая добилась освобождения Хуана Перона из-под стражи и стала одним из ключевых событий в истории перонизма. Сторонники Фернандес де Киршнер также планировали собраться возле ее дома в Буэнос-Айресе, где она находится под домашним арестом.

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