Gubernator prowincji Buenos Aires Axel Kicillof oświadczył na wiecu w La Matanza w Argentynie, że ruch peronistyczny ponownie dojdzie do władzy w kraju. Wystąpienie odbyło się w Dniu Wierności Peronistów, podczas gdy przedstawiciele różnych frakcji ruchu opozycyjnego zorganizowali odrębne wydarzenia, informuje Buenos Aires Times.

Wezwanie do reorganizacji ruchu

Kicillof wezwał zwolenników do reorganizacji ruchu peronistycznego i stworzenia politycznej alternatywy dla rządu prezydenta Javiera Mileia przed wyborami w przyszłym roku. Oświadczył, że jest gotów podróżować po kraju i podjąć obowiązki niezbędne do odbudowy ruchu.

55-letni gubernator oficjalnie nie ogłosił kandydowania w wyborach, jednak jest uważany za prawdopodobnego kandydata Partii Justycjalistycznej — głównej partii ruchu peronistycznego. Wezwał również współpracowników, aby skupili się na przeciwstawianiu się rządowi Mileia, a nie na wewnętrznych sporach.

Kicillof skrytykował bliskie zbliżenie administracji Mileia z Waszyngtonem i stwierdził, że Argentyna nie powinna otrzymywać instrukcji od innego kraju.

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Odrębne wydarzenie w Resistencia

W innym wydarzeniu w mieście Resistencia, stolicy prowincji Chaco, uczestniczył deputowany krajowy Máximo Kirchner wraz z byłym gubernatorem Chaco i obecnym senatorem Jorge Capitanichem. Lider organizacji La Cámpora skrytykował polityków, którzy, jak powiedział, wygłaszają przemówienia o walce, ale wycofują się przy pierwszych trudnościach.

Kirchner stwierdził, że sama jedność nie wystarczy do odbudowy opozycji, i wezwał aktywistów do chodzenia od drzwi do drzwi oraz pracy w terenie. Obaj politycy wspomnieli byłą prezydent Cristinę Fernández de Kirchner, która odbywa karę w sprawie korupcyjnej w areszcie domowym. Kicillof nazwał jej uwięzienie niesprawiedliwym, a Máximo Kirchner powiedział, że jej poparcie polityczne rośnie.

Dzień Wierności Peronistów

Dzień Wierności jest obchodzony co roku 17 października na pamiątkę masowej mobilizacji z 1945 roku, która doprowadziła do uwolnienia Juana Peróna z aresztu i stała się jednym z kluczowych wydarzeń w historii peronizmu. Zwolennicy Fernández de Kirchner planowali również zgromadzić się przed jej domem w Buenos Aires, gdzie przebywa ona w areszcie domowym.

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