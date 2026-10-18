Prezydent RPA Cyril Ramaphosa polecił sekretarzowi generalnemu Afrykańskiego Kongresu Narodowego Fikile Mbaluli zrobić przerwę w pracy po tym, jak zasłabł podczas konferencji prasowej w Trybunale Konstytucyjnym. Informuje o tym TimesLIVE.

Pogorszenie stanu zdrowia

Mbalula przemawiał do dziennikarzy po skutecznym pozwie ANC do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wykluczenia kandydatów partii z list wyborczych. W trakcie wystąpienia poczuł zawroty głowy i nie mógł samodzielnie stać. Według publikacji został przewieziony do szpitala w Sandton, z którego wypisano go późnym wieczorem tego samego dnia.

Następnie Mbalula odwołał zaplanowane wystąpienie na wydarzeniu Ligi Młodzieżowej ANC w Soshanguve, na północ od Pretorii. Miało to być jego pierwsze publiczne wystąpienie po incydencie w sądzie.

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Spór dotyczący kandydatów

Ramaphosa powiedział dziennikarzom w Kapsztadzie, że spór wokół rejestracji 181 kandydatów, którzy mogli nie zostać dopuszczeni do wyborów lokalnych 4 listopada, odbił się na zdrowiu Mbaluli. Prezydent dodał, że sekretarz generalny ANC wraca do zdrowia i powróci do pracy, ale najpierw musi odpocząć.

Trybunał Konstytucyjny uwzględnił pozew ANC dotyczący kandydatów w sześciu gminach. Przed pogorszeniem stanu zdrowia Mbalula emocjonalnie podziękował Ramaphosie oraz krajowemu przewodniczącemu ANC Gwedemu Mantashe za wsparcie. Według TimesLIVE niektórzy członkowie Krajowego Komitetu Wykonawczego partii domagają się wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec Mbaluli w związku z organizacją procesu rejestracji kandydatów.

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