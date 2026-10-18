南非总统西里尔·拉马福萨已要求非洲人国民大会总书记菲基莱·姆巴卢拉暂停工作休息，此前他在宪法法院举行的新闻发布会上感到身体不适。TimesLIVE报道。

健康状况恶化

姆巴卢拉是在非国大就该党候选人被排除在选民名单之外一事向宪法法院提起诉讼并胜诉后，向记者发表讲话的。在讲话期间，他感到头晕，无法自行站立。据该媒体报道，他被送往桑顿的一家医院，并于当天深夜出院。

此后，姆巴卢拉取消了原定在比勒陀利亚以北索尚古韦举行的非国大青年联盟活动上的讲话。这原本将是他在法院事件后首次公开露面。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

候选人争议

拉马福萨在开普敦对记者表示，围绕181名候选人登记的争议影响了姆巴卢拉的健康状况，这些候选人本可能无法参加11月4日的地方选举。总统补充说，非国大总书记正在康复，并将重返工作岗位，但首先需要休息。

宪法法院支持了非国大关于六个市镇候选人的诉讼。在身体状况恶化前，姆巴卢拉情绪激动地感谢拉马福萨以及非国大全国主席格韦德·曼塔谢的支持。据TimesLIVE报道，该党全国执行委员会的一些成员正因候选人登记程序的组织问题，要求对姆巴卢拉采取纪律处分。

关注我们在