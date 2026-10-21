波兰彼得库夫-特雷布纳尔斯基的一家法院就A1高速公路上一宗造成3人死亡的事故，判处塞巴斯蒂安·M.八年监禁。这是起诉书中所列法律定性规定的最高刑期，RMF24报道。

A1高速公路事故

事故发生于2023年9月16日晚，地点在彼得库夫-特雷布纳尔斯基附近的谢罗斯瓦夫村附近，位于通往卡托维兹方向的车道上。一辆BMW与一辆Kia相撞，后者随后撞上安全护栏并起火。乘坐Kia的一家三口当场死亡：一对夫妻及其5岁的儿子。

事故发生后，被告逃往阿拉伯联合酋长国。2025年5月，他被送回波兰，此后一直被羁押。

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专家结论

庭审期间，法院听取了事故目击者、在现场工作的警察和消防员、BMW乘客、为被告车辆提升性能的公司所有者，以及其前雇员的证词。

事故重建专家在法庭上表示，BMW的行驶速度为每小时315至329公里。根据他们的数据，Kia在开启定速巡航的情况下以约每小时140公里的速度行驶。专家还认定，Kia司机在碰撞前没有改变行驶轨迹，并且始终在中间车道行驶。

检方请求判处被告八年监禁，禁止其在15年内驾驶机动车，并责令其向遇难者家属支付220万兹罗提赔偿金。辩方请求宣告塞巴斯蒂安·M.无罪，并对专家结论提出异议。被告本人承认超速，并请求原谅。

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