В Польше суд в Пётркуве-Трыбунальском приговорил Себастьяна М. к восьми годам лишения свободы по делу об аварии на автомагистрали A1, в которой погибли три человека. Это максимальный срок наказания, предусмотренный правовой квалификацией, указанной в обвинительном акте, сообщает RMF24.

Авария на автомагистрали A1

ДТП произошло вечером 16 сентября 2023 года возле села Серослав недалеко от Пётркува-Трыбунальского, на полосах в направлении Катовице. BMW столкнулся с автомобилем Kia, который после этого врезался в барьеры безопасности и загорелся. На месте погибли трое членов семьи, ехавшей в Kia: супруги и их пятилетний сын.

После аварии обвиняемый сбежал в Объединённые Арабские Эмираты. В мае 2025 года его доставили в Польшу, после чего он находился под стражей.

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Выводы экспертов

В ходе судебного процесса были заслушаны свидетели аварии, полицейские и пожарные, работавшие на месте, пассажиры BMW, владельцы компании, занимающейся улучшением характеристик автомобиля обвиняемого, а также его бывший сотрудник.

Эксперты по реконструкции ДТП заявили в суде, что BMW двигался со скоростью от 315 до 329 км/ч. По их данным, Kia ехала примерно со скоростью 140 км/ч с включённым круиз-контролем. Эксперты также установили, что водитель Kia перед столкновением не менял траекторию движения и всё время двигался по средней полосе.

Прокуратура просила назначить обвиняемому восемь лет лишения свободы, запретить управлять механическими транспортными средствами в течение 15 лет, а также обязать выплатить семьям погибших компенсацию в размере 2,2 млн злотых. Защита просила оправдать Себастьяна М. и оспаривала выводы экспертов. Сам обвиняемый признал, что превысил скорость, и попросил прощения.

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