Президент ЮАР Сирил Рамафоса поручил генеральному секретарю Африканского национального конгресса Фикиле Мбалуле взять паузу в работе после того, как ему стало плохо во время пресс-конференции в Конституционном суде. Об этом сообщает TimesLIVE.

Ухудшение самочувствия

Мбалула выступал перед журналистами после успешного иска АНК в Конституционный суд относительно исключения кандидатов партии из избирательных списков. Во время обращения он почувствовал головокружение и не мог самостоятельно стоять. По данным издания, его доставили в больницу в Сэндтоне, откуда выписали поздно вечером того же дня.

После этого Мбалула отменил запланированное выступление на мероприятии Молодежной лиги АНК в Сошангуве, к северу от Претории. Он должен был впервые появиться на публике после инцидента в суде.

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Спор вокруг кандидатов

Рамафоса заявил журналистам в Кейптауне, что спор вокруг регистрации 181 кандидата, которых могли не допустить к местным выборам 4 ноября, отразился на здоровье Мбалулы. Президент добавил, что генеральный секретарь АНК выздоравливает и вернется к работе, но сначала должен отдохнуть.

Конституционный суд поддержал иск АНК относительно кандидатов в шести муниципалитетах. Перед ухудшением самочувствия Мбалула эмоционально поблагодарил Рамафосу и национального председателя АНК Гведе Манташе за поддержку. По данным TimesLIVE, некоторые члены Национального исполнительного комитета партии добиваются дисциплинарных мер в отношении Мбалулы из-за организации процесса регистрации кандидатов.

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