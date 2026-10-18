布宜诺斯艾利斯省省长阿克塞尔·基西洛夫在阿根廷拉马坦萨的一场集会上表示，庇隆主义运动将再次在该国掌权。此次演讲在庇隆主义者忠诚日举行，与此同时，反对派运动不同派别的代表举行了各自的活动，据《布宜诺斯艾利斯时报》报道。

呼吁重组运动

基西洛夫呼吁支持者重组庇隆主义运动，并在明年的选举前建立总统哈维尔·米莱政府的政治替代方案。他表示，自己准备好走访全国，并承担重建该运动所需的职责。

这名55岁的省长尚未正式宣布参加选举，但他被视为正义党——庇隆主义运动主要政党——的可能候选人。他还呼吁同僚将重点放在反对米莱政府上，而不是内部争端。

基西洛夫批评米莱政府与华盛顿的密切靠拢，并表示阿根廷不应接受其他国家的指示。

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雷西斯滕西亚的另一场活动

在查科省首府雷西斯滕西亚市举行的另一场活动中，国家议员马克西莫·基什内尔与查科省前省长、现任参议员豪尔赫·卡皮塔尼奇一同出席。La Cámpora组织领导人批评了一些政治人物；他说，这些人发表有关斗争的演讲，却在遇到第一个困难时退缩。

基什内尔表示，仅靠团结不足以重建反对派，并呼吁活动人士挨家挨户走访、开展基层工作。两位政治人物都提到了前总统克里斯蒂娜·费尔南德斯·德·基什内尔，她因腐败案件的判决正在接受软禁并服刑。基西洛夫称她被监禁是不公正的，而马克西莫·基什内尔表示，她获得的政治支持正在增加。

庇隆主义者忠诚日

忠诚日每年10月17日举行，以纪念1945年的大规模动员。这场动员促成胡安·庇隆获释，并成为庇隆主义历史上的关键事件之一。费尔南德斯·德·基什内尔的支持者还计划聚集在她位于布宜诺斯艾利斯的住所外，她目前在那里接受软禁。

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