巴基斯坦国家银行的外汇储备从2023年2月的不足30亿美元增至截至2026年10月9日的215亿美元。据《快报论坛报》报道，央行行长贾米尔·艾哈迈德在曼谷对外国投资者表示，储备的积累来自该行自行购买外汇，而非新增借款。

减少负债

艾哈迈德表示，该行的远期外汇负债从超过57亿美元降至不足10亿美元。他还称，巴基斯坦的外债在过去三年中仅小幅增加。

由于2026财年经常账户接近平衡，购买外汇成为可能。央行行长预计此类操作将继续进行，因为2027财年经常账户赤字预计将在GDP的0%至1%之间。

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对经济形势的评估

在10月12日至17日举行的国际货币基金组织和世界银行年会上，艾哈迈德与摩根大通、花旗银行、杰富瑞、德意志银行、巴克莱银行、美国银行、MSCI、渣打银行和三菱日联金融集团的代表举行了会谈。他还与双边和多边合作伙伴、其他中央银行及评级机构会面。

艾哈迈德表示，与2023财年的高位相比，通胀已大幅下降，尽管油价显著飙升，通胀在2026年几乎进入目标区间。他表示，巴基斯坦2026财年的实际GDP增长率为3.7%，而2027年的预测为3.5%至4.5%。

他补充说，巴基斯坦已就审查扩展基金机制和韧性与可持续性机制项目与国际货币基金组织达成工作人员层面协议。据他评估，改革的持续推进增强了投资者信心，推动了主权信用评级上调，并便利该国进入全球资本市场。

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