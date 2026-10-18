Валютные резервы Государственного банка Пакистана выросли с менее чем $3 млрд в феврале 2023 года до $21,5 млрд по состоянию на 9 октября 2026 года. Как сообщает The Express Tribune, глава центробанка Джамиль Ахмад заявил иностранным инвесторам в Бангкоке, что накопление резервов обеспечили собственные закупки иностранной валюты, а не новые займы.

Сокращение обязательств

По словам Ахмада, объем форвардных валютных обязательств банка сократили с более чем $5,7 млрд до менее чем $1 млрд. Он также заявил, что внешний долг Пакистана за последние три года вырос лишь незначительно.

Покупки валюты стали возможными благодаря почти сбалансированному счету текущих операций в 2026 финансовом году. Глава центробанка ожидает продолжения таких операций, поскольку дефицит счета текущих операций в 2027 финансовом году прогнозируется в пределах от 0% до 1% ВВП.

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Оценки экономической ситуации

Во время ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка 12–17 октября Ахмад провел переговоры с представителями JP Morgan, Citibank, Jefferies, Deutsche Bank, Barclays, Bank of America, MSCI, Standard Chartered и Mitsubishi UFJ Financial Group. Он также встречался с двусторонними и многосторонними партнерами, другими центральными банками и рейтинговыми агентствами.

Ахмад заявил, что инфляция резко снизилась по сравнению с высокими показателями 2023 финансового года и в 2026 году почти вошла в целевой диапазон, несмотря на существенный скачок цен на нефть. Реальный рост ВВП Пакистана, по его словам, составил 3,7% в 2026 финансовом году, а на 2027 год прогнозируется 3,5–4,5%.

Он добавил, что Пакистан достиг соглашения на уровне персонала с МВФ по пересмотру программ Extended Fund Facility и Resilience and Sustainability Facility. По его оценке, продолжение реформ укрепило доверие инвесторов, способствовало повышению суверенных кредитных рейтингов и облегчило стране выход на глобальные рынки капитала.

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