Rezerwy walutowe Państwowego Banku Pakistanu wzrosły z mniej niż 3 mld dolarów w lutym 2023 roku do 21,5 mld dolarów na dzień 9 października 2026 roku. Jak podaje The Express Tribune, prezes banku centralnego Jameel Ahmad powiedział zagranicznym inwestorom w Bangkoku, że zgromadzenie rezerw zapewniły własne zakupy walut obcych, a nie nowe pożyczki.

Zmniejszenie zobowiązań

Według Ahmada wartość terminowych zobowiązań walutowych banku zmniejszono z ponad 5,7 mld dolarów do mniej niż 1 mld dolarów. Powiedział on również, że zadłużenie zagraniczne Pakistanu w ciągu ostatnich trzech lat wzrosło jedynie nieznacznie.

Zakupy walut stały się możliwe dzięki niemal zrównoważonemu rachunkowi obrotów bieżących w roku fiskalnym 2026. Prezes banku centralnego oczekuje kontynuacji takich operacji, ponieważ deficyt rachunku obrotów bieżących w roku fiskalnym 2027 prognozowany jest na poziomie od 0% do 1% PKB.

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Oceny sytuacji gospodarczej

Podczas dorocznych spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, które odbyły się 12–17 października, Ahmad przeprowadził rozmowy z przedstawicielami JP Morgan, Citibank, Jefferies, Deutsche Bank, Barclays, Bank of America, MSCI, Standard Chartered i Mitsubishi UFJ Financial Group. Spotkał się również z partnerami dwustronnymi i wielostronnymi, innymi bankami centralnymi oraz agencjami ratingowymi.

Ahmad oświadczył, że inflacja gwałtownie spadła w porównaniu z wysokimi wskaźnikami w roku fiskalnym 2023 i w 2026 roku niemal weszła w przedział docelowy, mimo znacznego skoku cen ropy. Realny wzrost PKB Pakistanu, jak powiedział, wyniósł 3,7% w roku fiskalnym 2026, a na 2027 rok prognozuje się 3,5–4,5%.

Dodał, że Pakistan osiągnął porozumienie na szczeblu personelu z MFW w sprawie przeglądu programów Extended Fund Facility oraz Resilience and Sustainability Facility. W jego ocenie kontynuacja reform wzmocniła zaufanie inwestorów, przyczyniła się do podwyższenia suwerennych ratingów kredytowych i ułatwiła krajowi dostęp do globalnych rynków kapitałowych.

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