W pakistańskiej prowincji Beludżystan podczas operacji sił bezpieczeństwa zginął major armii Wajahat Waheed, a cztery osoby, które wojsko nazwało terrorystami, zostały zabite. Poinformował o tym Dawn, powołując się na Inter-Services Public Relations (ISPR), służbę ds. kontaktów z opinią publiczną pakistańskich sił zbrojnych.

Operacja w rejonie Jattakabadu

Według ISPR 18 października siły bezpieczeństwa przeprowadziły operację opartą na danych wywiadowczych w rejonie Jattakabadu w dystrykcie Kalat. W jej trakcie, jak twierdzi wojsko, zabito cztery osoby oraz zabezpieczono znaczny zapas broni i amunicji.

Pakistańskie władze określają grupy działające w Beludżystanie mianem Fitna al Hindustan i twierdzą, że wiąże się to z rolą Indii w terroryzmie i destabilizowaniu sytuacji w Pakistanie. Twierdzenia te przedstawiono jako stanowisko strony pakistańskiej.

Śmierć majora

Oddzielnie siły bezpieczeństwa prowadziły operacje oczyszczania terenu w rejonie Shadi Kaur w Pasni, Gwadarze. Według ISPR wysuniętym oddziałem dowodził 34-letni major Wajahat Waheed, mieszkaniec Lahauru. Zginął w wyniku ataku z użyciem improwizowanego ładunku wybuchowego.

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ISPR oświadczyło, że operacje w regionie będą kontynuowane w celu poszukiwania innych osób, które wojsko uważa za terrorystów. Agencja poinformowała również o kontynuacji kampanii antyterrorystycznej Azm-e-Istehkam, zatwierdzonej przez Federalny Komitet Koordynacyjny w ramach Narodowego Planu Działań.

Nasilenie operacji

Dawn zauważa, że w ostatnich latach w Beludżystanie nasiliły się ataki terrorystyczne, po czym siły bezpieczeństwa zintensyfikowały operacje antyterrorystyczne. Dzień wcześniej wojsko informowało o zabiciu ośmiu osób, nazwanych „terrorystami sponsorowanymi przez Indie”, w rejonach Kwetty, Nuszki i Chuzdaru.

Według Pakistańskiego Instytutu Badań nad Konfliktami i Bezpieczeństwem liczba ataków w prowincji wzrosła o 7% — z 83 w lipcu do 89 w sierpniu. Instytut nazwał Beludżystan prowincją najbardziej dotkniętą terroryzmem.

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