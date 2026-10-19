巴基斯坦俾路支省在安全部队行动期间，陆军少校瓦贾哈特·瓦希德死亡，另有四名被军方称为恐怖分子的人被打死。据巴基斯坦武装部队三军公共关系部（ISPR）消息，Dawn报道称。

贾塔卡巴德地区的行动

ISPR称，10月18日，安全部队在卡拉特县贾塔卡巴德地区开展了一次基于情报的行动。军方称，行动期间四人被打死，并缴获了大量武器和弹药。

巴基斯坦当局将活跃于俾路支省的组织称为Fitna al Hindustan，并声称这与印度在恐怖主义和破坏巴基斯坦局势稳定方面所起的作用有关。这些说法被列为巴基斯坦方面的立场。

少校死亡

此外，安全部队还在瓜达尔帕斯尼的沙迪考尔地区开展清剿行动。ISPR称，前沿部队由34岁的瓦贾哈特·瓦希德少校率领，他是拉合尔居民。他在一次使用简易爆炸装置的袭击中死亡。

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ISPR表示，地区行动将继续进行，以搜寻其他被军方认定为恐怖分子的人。该机构还称，将继续开展Azm-e-Istehkam反恐行动，该行动由联邦协调委员会根据国家行动计划批准。

行动加强

Dawn指出，近年来俾路支省的恐怖袭击有所增加，随后安全部队加强了反恐行动。前一天，军方称在奎达、努什基和胡兹达尔地区打死了八名被称为“受印度资助的恐怖分子”的人。

巴基斯坦冲突与安全研究所的数据显示，该省袭击数量增长了7%，从7月的83起增至8月的89起。该研究所称，俾路支省是受恐怖主义影响最严重的省份。

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