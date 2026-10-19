Армія Пакистану заявила про загибель майора та чотирьох осіб — Dawn

У пакистанській провінції Белуджистан під час операцій сил безпеки загинув майор армії Ваджахат Вахід, а чотирьох осіб, яких військові назвали терористами, було вбито. Про це з посиланням на Міжвідомче управління зі зв’язків із громадськістю збройних сил Пакистану (ISPR) повідомляє Dawn.

Операція в районі Джаттакабада

За даними ISPR, 18 жовтня сили безпеки провели операцію на основі розвідданих у районі Джаттакабада в окрузі Калат. Під час неї, за твердженням військових, було вбито чотирьох осіб і вилучено значний запас зброї та боєприпасів.

Пакистанська влада називає угруповання, що діють у Белуджистані, терміном Fitna al Hindustan та стверджує, що це пов’язано з роллю Індії в тероризмі й дестабілізації ситуації в Пакистані. Ці твердження наведені як позиція пакистанської сторони.

Загибель майора

Окремо сили безпеки проводили операції з очищення території в районі Шаді-Каур у Пасні, Гвадар. За даними ISPR, передовий підрозділ очолював 34-річний майор Ваджахат Вахід, житель Лахора. Він загинув унаслідок атаки із застосуванням саморобного вибухового пристрою.

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ISPR заявило, що операції в регіоні триватимуть для пошуку інших осіб, яких військові вважають терористами. Відомство також повідомило про продовження антитерористичної кампанії Azm-e-Istehkam, схваленої Федеральним координаційним комітетом у межах Національного плану дій.

Посилення операцій

Dawn зазначає, що останніми роками в Белуджистані активізувалися терористичні напади, після чого сили безпеки посилили антитерористичні операції. Напередодні військові заявляли про вбивство вісьмох осіб, яких назвали «спонсорованими Індією терористами», у районах Кветти, Нушкі та Хуздара.

За даними Пакистанського інституту досліджень конфліктів і безпеки, кількість атак у провінції зросла на 7% — з 83 у липні до 89 у серпні. Інститут назвав Белуджистан провінцією, яка найбільше постраждала від тероризму.

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