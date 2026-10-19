В пакистанской провинции Белуджистан во время операций сил безопасности погиб майор армии Ваджахат Вахид, а четыре человека, которых военные назвали террористами, были убиты. Об этом сообщает Dawn со ссылкой на Межведомственное управление по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана (ISPR).

Операция в районе Джаттакабада

По данным ISPR, 18 октября силы безопасности провели операцию на основе разведданных в районе Джаттакабада в округе Калат. Во время нее, по утверждению военных, были убиты четыре человека и изъят значительный запас оружия и боеприпасов.

Пакистанские власти называют группировки, действующие в Белуджистане, термином Fitna al Hindustan и утверждают, что это связано с ролью Индии в терроризме и дестабилизации ситуации в Пакистане. Эти утверждения приведены как позиция пакистанской стороны.

Гибель майора

Отдельно силы безопасности проводили операции по очистке территории в районе Шади-Каур в Пасни, Гвадар. По данным ISPR, передовое подразделение возглавлял 34-летний майор Ваджахат Вахид, житель Лахора. Он погиб в результате атаки с применением самодельного взрывного устройства.

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ISPR заявило, что операции в регионе продолжатся для поиска других лиц, которых военные считают террористами. Ведомство также сообщило о продолжении антитеррористической кампании Azm-e-Istehkam, одобренной Федеральным координационным комитетом в рамках Национального плана действий.

Усиление операций

Dawn отмечает, что в последние годы в Белуджистане активизировались террористические нападения, после чего силы безопасности усилили антитеррористические операции. Накануне военные заявляли об убийстве восьми человек, которых назвали «спонсируемыми Индией террористами», в районах Кветты, Нушки и Хуздара.

По данным Пакистанского института исследований конфликтов и безопасности, количество атак в провинции выросло на 7% — с 83 в июле до 89 в августе. Институт назвал Белуджистан провинцией, наиболее пострадавшей от терроризма.

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