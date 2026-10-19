W Kenii po śmierci byłego lidera opozycji Raili Odingi trwa rywalizacja o jego elektorat w regionie przybrzeżnym. O poparcie wyborców walczą partia Orange Democratic Movement (ODM), Wiper, Zjednoczony Sojusz Demokratyczny (UDA) prezydenta Williama Ruto oraz nowe regionalne siły polityczne. W wyborach prezydenckich w 2022 roku Odinga zdobył znaczące poparcie na wybrzeżu, które było jednym z bastionów jego koalicji.

ODM deklaruje utrzymanie poparcia

Gubernator Mombasy Abdulswamad Nassir oświadczył, że ODM pozostaje naturalnym politycznym domem dla zwolenników Odingi. Jak powiedział, ostateczną decyzję podejmą wyborcy, a odejście poszczególnych polityków z partii nie oznacza utraty jej bazy poparcia.

Nassir poparł także roszczenia byłego gubernatora Mombasy Hassana Joho do politycznej spuścizny Odingi. Joho pełni obecnie funkcję sekretarza gabinetu Kenii ds. górnictwa, błękitnej gospodarki i spraw morskich. Podczas spotkania działaczy ODM w Kisauni w Mombasie wezwał zwolenników do obrony partii przed konkurentami i zapowiedział zamiar zintensyfikowania pracy w terenie.

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UDA i Wiper intensyfikują działania w regionie

Jak informuje Nation Kenya, UDA zwiększa aktywność na wybrzeżu, gdzie jedną z kluczowych postaci jest sekretarz generalny partii Hassan Omar. Planuje on kandydować na stanowisko gubernatora Mombasy i deklaruje ideową bliskość z Odingą. Podczas niedawnej podróży na wybrzeże Ruto wezwał UDA i ODM do zakończenia publicznych sporów, przypominając o ich współpracy w rządzie szerokiej reprezentacji.

Lider Wiper Kalonzo Musyoka podczas sierpniowej wizyty w regionie oświadczył, że jego partia jest gotowa zastąpić ODM jako główna siła opozycyjna na wybrzeżu. Wiper liczy między innymi na poparcie wyborców ze społeczności Kamba, którzy stanowili ważną część koalicji Odingi.

Na sytuację polityczną wpływają również mniejsze partie. Były poseł z Nyali Awiti Bolo stwierdził, że żaden polityk nie będzie w stanie samodzielnie odziedziczyć bazy wyborczej Odingi. Partia Jubilee także ogłosiła zamiar wystawienia kandydatów na wszystkie stanowiska pochodzące z wyborów w regionie w wyborach w 2027 roku. Publikacja zaznacza, że wynik rywalizacji będzie zależał od lokalnej organizacji partii, doboru kandydatów, sojuszy oraz decyzji wyborców w różnych okręgach i społecznościach.

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