肯尼亚前反对派领导人拉伊拉·奥廷加去世后，各方仍在争夺他在海岸地区的选民。橙色民主运动（ODM）、Wiper、总统威廉·鲁托领导的联合民主联盟（UDA）以及新的地区政治力量都在争取选民支持。在2022年总统选举中，奥廷加在海岸地区获得了显著支持，该地区是其联盟的主要支持地区之一。

ODM称仍保有支持

蒙巴萨郡长阿卜杜勒斯瓦马德·纳西尔表示，ODM仍是奥廷加支持者自然的政治归属。根据他的说法，最终决定将由选民作出，个别政治人物离开该党并不意味着该党失去了支持基础。

纳西尔还支持前蒙巴萨郡长哈桑·乔霍对奥廷加政治遗产的主张。乔霍目前担任肯尼亚负责矿业、蓝色经济和海事事务的内阁部长。在蒙巴萨基萨乌尼举行的一次ODM活动人士会议上，他呼吁支持者保护该党免受竞争对手影响，并表示打算加强基层工作。

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UDA和Wiper加强在该地区的工作

据Nation Kenya报道，UDA正在加强其在海岸地区的活动，党总书记哈桑·奥马尔是当地关键人物之一。他计划竞选蒙巴萨郡长，并表示自己在理念上与奥廷加接近。鲁托最近访问海岸地区时，呼吁UDA和ODM停止公开争端，并提及双方在广泛代表性政府中的合作。

Wiper领导人卡隆佐·穆修卡在8月访问该地区时表示，他的政党已准备好取代ODM，成为海岸地区的主要反对派力量。Wiper尤其期待获得坎巴社区选民的支持，他们曾是奥廷加联盟的重要组成部分。

较小政党也对政治局势产生影响。前尼亚利议员阿维蒂·博洛表示，没有任何政治人物能够单独继承奥廷加的选民基础。Jubilee党也宣布，打算在2027年选举中为该地区所有民选职位推出候选人。该媒体指出，竞争结果将取决于各党在地方的组织、候选人的选择、联盟，以及不同选区和社区选民的决定。

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